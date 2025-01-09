Путин попросил главу Минстроя контролировать вопросы с питьевым водоснабжением

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил министру строительства Иреку Файзуллину держать на контроле вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения. Главу государства процитировала пресс-служба Кремля.
«Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым», — подчеркнул российский лидер.
Файзуллин на совещании выступал первым — с докладом о работе систем жилищно-коммунального хозяйства в период новогодних праздников.
В декабре министерство ЖКХ Московской области обещало до конца года повысить качество питьевой воды для 120 тысяч жителей региона, для чего планировалось сдать еще 13 построенных и реконструированных станций водоочистки.
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