Качество питьевой воды повысят для 120 тыс. жителей Подмосковья к январю

В 2024 году в Подмосковье завершили строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в Талдоме и Мытищах. Еще 13 станций водоочистки находятся на завершающей стадии. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что улучшение качества водоснабжения важно для здоровья и комфорта жителей.

В рамках программы «Чистая вода» завершены работы на четырех станциях в Талдоме и Мытищах. Это позволило улучшить качество водоснабжения для 27 тысяч человек. До конца года планируется запустить еще 13 объектов, охватывающих 97 тысяч человек.

В Люберцах, Чехове, Фрязине и других округах построят новые объекты с мощностью от 1,2 тысячи до 20 тысяч кубометров в сутки. Это улучшит состояние воды и обеспечит жителей Подмосковья качественным ресурсом. Также сообщается о запуске водозаборных узлов в Истре, Егорьевске и Богородском.

Антон Велиховский подчеркнул, что улучшение условий жизни граждан — основа работы министерства. Успех программы зависит от количества обновленных объектов водоснабжения. Так, с 2019 года в рамках программы «Чистая вода» построили и модернизировали около 150 объектов, что обеспечило доступ к качественной воде для 480 тысяч жителей. Показатель обеспеченности питьевой водой в регионе вырос с 91,7% до 94,49%, а для городского населения — до 97,29%.