Путин исполнит три детские мечты с «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечты трех детей, которые хотят побывать в Санкт-Петербурге, на репетиции ансамбля народного танца и опробовать авиатренажер. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Традиционную акцию запустили 5 декабря на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

Первый шарик, который Путин снял с елки, принадлежал 10-летней девочки, мечтавшей попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Президент пообещал реализовать ее планы.

Второе желание принадлежало 12-летней школьницы. Девочка рассказала о мечте лично увидеть репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Путин заверил, что договорится, чтобы девочка станцевала сама.

Кроме того, российский лидер исполнит желание девочки, которая мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Он отметил, что путешествие может состояться в праздничные дни.

В начале 2024 года Путин исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска увидеть Байкал.