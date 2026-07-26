Путин подписал закон об ужесточении требований к доходам мигрантов

С момента вступления в силу иностранные граждане, проживающие в России, обязаны будут содержать себя и всех находящихся в стране членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если в течение года доходы будут ниже установленной планки, иностранца обяжут выехать в течение 15 дней вместе с детьми.

Контролировать доходы будут при участии налоговой службы.

Госдума приняла законопроект 8 июля. Также в нем содержится требование об обязательном отъезде детей мигрантов после 18 лет.