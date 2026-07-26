Путин подписал закон об обязательном отъезде детей мигрантов после 18 лет
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети мигрантов должны покинуть Россию после достижения 18 лет или оформить собственный патент в течение 30 дней. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон касается несовершеннолетних детей иностранного гражданина, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. Срок их временного пребывания продлевается на срок действия патента родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста.
Для продления опекун должен внести фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц с учетом каждого ребенка.
Если патент не продлится или не аннулируется, мигранту с детьми придется покинуть Россию в течение 15 дней.
Ранее в Госдуме приняли закон о расширении правонарушений, за совершение которых иностранцев могут выдворить из страны. В список вошло неподчинение сотрудникам полиции или пограничникам.