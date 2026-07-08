Госдума приняла закон об ужесточении требований к трудовым мигрантам

Дети трудовых мигрантов по достижении 18 лет должны будут в течение месяца подать заявление на патент или покинуть страну. Такой закон приняла Госдума, об этом сообщил ТАСС .

Депутаты приняли во втором и третьем чтении комплекс поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Мигранты обязаны будут содержать себя и всех находящихся в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Отслеживать доходы поможет налоговая служба. Если в течение года условие не будет выполнено, иностранец должен будет выехать в течение 15 дней с несовершеннолетними детьми.

В законе прописаны требования и ограничения для разных категорий мигрантов, включая высококвалифицированных специалистов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на текущей неделе депутаты рассмотрят несколько инициатив по совершенствованию миграционной политики.