Путин подписал закон о поддержке развития нейросетей

Закон разработали для того, чтобы создать правовые условия, позволяющие развивать и внедрять в стране большие фундаментальные модели нейросетей. Также авторы стремились обеспечить государственную технологическую независимость и безопасность личности в этой сфере.

Закон приняли в том числе для повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики. В тексте закрепили основные термины и прописали главные принципы регулирования.

Ранее инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин рассказал, что нейросети уже оказывают значительное влияние на экономику. Изменения затронули рынок труда, стоимость услуг и решения компаний.