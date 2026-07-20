Финансовый консультант Захаркин заметил, что ИИ уже меняет экономику

Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин обратил внимание на то, что искусственный интеллект уже влияет на рынок труда, стоимость услуг и решения компаний, сообщает Авторадио .

Развитие искусственного интеллекта может заметно изменить рынок труда и государственные доходы. Эксперты считают, что автоматизация сократит часть офисных профессий, снизит поступления от подоходного налога и одновременно увеличит расходы на пособия и переобучение сотрудников.

В зоне риска остаются направления с большим объемом интеллектуальной и рутинной работы, в том числе программирование. При этом адаптация рынка труда к новым условиям, по оценкам экспертов, может занять десятилетия.

Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин рассказал, что влияние ИИ не ограничивается занятостью. По его словам, технология повышает производительность, меняет стоимость услуг, усиливает конкуренцию, влияет на решения компаний и ускоряет перераспределение капитала.

Захаркин отметил, что компании начинают делать больше при тех же ресурсах, из-за чего меняется спрос на сотрудников и растет неопределенность. По его словам, развитие искусственного интеллекта может усилить давление на зарплаты.