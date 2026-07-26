Путин подчеркнул важнейшую роль ВМФ в решении задач СВО

Военно-морской флот выполняет важнейшие задачи специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном совещании в Центре боевого управления ГК ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции, а корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Он добавил, что выполняющих боевые задачи моряков поддерживает вся страна, ожидая их возвращения домой с победой.

Президент адресовал самые теплые поздравления бойцам и командирам, находящимся на огневых рубежах.

Ранее Путин по традиции прибыл в Санкт-Петербург на торжества в честь Дня Военно-морского флота. Праздник отмечают в последнее воскресенье июля.