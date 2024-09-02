Путин озвучил свой девиз, который придает ему силы в трудную минуту

Человеку необходимо держать себя в форме и всегда быть готовым к борьбе, тогда его ждет успех. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Кызыле, сообщила пресс-служба Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о том, какой девиз придает ему силы в трудную минуту. Путин напомнил о полководце Александре Суворове и его высказывании про штык и пулю.

«Есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля — дура, штык — молодец. Надо всегда, как Богдан (школьник — прим. ред.) сказал, быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе», — отметил он.

Ранее глава государства предупредил школьников о вреде электронных сигарет. Он рассказал, что из-за таких привычек, как курение вейпов, портится здоровье: начинаются проблемы с памятью, физическим состоянием и иммунитетом. Также из-за сигарет у молодых людей снижается репродуктивная функция, добавил Путин.