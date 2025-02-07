Путин оценил темпы экономического роста России

Владимир Путин заявил, что по темпам экономического роста Россия побила собственные и даже мировые прогнозы. Об этом он сказал во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках», — сообщил президент России.

Во время встречи Путин также оценил результаты России в экономической сфере как «в целом хорошие». Российский лидер поставил перед правительством задачу для будущей работы — разработать план для проведения структурных изменений в экономике.

«Жду от правительства плана мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. На этой базе, уверен, мы добьёмся, как я сказал, и сбалансированного роста, и качества этого роста на ближайшую и среднесрочную перспективу», — сказал Путин.

Кроме того, президент назвал одной из ключевых задач повышение производительности труда. Он добавил, что во всех регионах страны должны появляться новые рабочие места, основанные на современных принципах управления и новой технологической базе.