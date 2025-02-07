Путин назвал хорошим результат в российской экономике

Президент России Владимир Путин назвал хорошим результат в экономике страны. Глава государства ждет от кабмина план мероприятий по продвижению структурных изменений в этой сфере.

«В целом результат хороший, еще раз повторяю», — сказал Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Он добавил, что ждет от правительства плана мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. Он уверен, что Россия сможет обеспечить как сбалансированный, так и качественный рост в ближайшей и среднесрочной перспективе в этой сфере.

Ранее Путин назвал РЭБ важным направлением, которое необходимо развивать и совершенствовать. Он подчеркнул, что эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы напрямую зависит сокращение потерь в вопросах обеспечения безопасности.