Путин назвал повышение производительности труда одной из ключевых задач в России

Президент Владимир Путин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным назвал повышение производительности труда одной из ключевых задач. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Нужно брать отовсюду все самое лучшее и на этой базе повышать производительность труда», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что во всех регионах страны должны появляться новые рабочие места, основанные на современных принципах управления и новой технологической базе.

Ранее руководительница исследовательского центра Superjob Наталья Голованова дала советы, когда стоит задуматься о смене работы. Основными поводами для поиска нового рабочего места она назвала «серую» зарплату, которая не повышается в соответствии с инфляцией, и плохие условия труда.