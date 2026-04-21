Путин определил Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году

Местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году станет Казань. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовой информации.

«В целях проведения в 2026 году саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии постановляю определить город Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году», — говорится в указе главы государства.

Главой организационного комитета саммита Путин назначил своего помощника Юрия Ушакова. Президент поручил сформировать группу для подготовки предстоящего мероприятия.

Ранее стало известно, что 28 и 29 октября в Москве состоится саммит Россия – Африка. Путин отмечал, что в мероприятии лично примет участие его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Также 24–25 сентября в Санкт-Петербурге пройдет саммит форум объединенных культур.