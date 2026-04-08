Саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин.

По его словам, в рабочем порядке уже поступили подтверждения об участии лидеров ряда стран. Какие именно государства направят своих представителей, дипломат не уточнил.

«Даты 28–29 октября подтверждены», — сказал Башкин.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Египет направит на саммит представительную делегацию высокого уровня, и допустил личное участие президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси. В ответ египетская сторона подтвердила заинтересованность в поездке и отметила, что рассчитывает на завершение острой фазы кризиса в регионе, чтобы глава государства смог приехать лично.

Первый саммит Россия — Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, его сопредседателем тогда стал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Вторую встречу провели в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.