Россия обрадуется иностранным гостям на форуме объединенных культур

Россия будет рада иностранным партнерам, деятелям культуры и гостям из числа официальных лиц на предстоящем международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Об этом на брифинге заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы будем рады видеть зарубежных партнеров, в том числе гостей из числа официальных лиц от министерств культуры, иных органов, и деятелей культуры, творческих деятелей, которые традиционно приезжают на этот форум», — заявил он.

Форум объединенных культур состоится 24–25 сентября в Санкт-Петербурге.

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге также пройдет Международный фестиваль молодежи. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мероприятие продемонстрирует готовность страны к диалогу с зарубежными партнерами, гостеприимность и открытость.