Путин описал общественную миссию форума Агентства стратегических инициатив

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Сильные люди для нового времени» и описал, в чем заключается общественная миссия мероприятия. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Высокая общественная миссия форума — служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей», — заявил глава государства.

Он рассказал, что в последние годы удалось создать уникальную систему, при которой многие могут проявить творческую или бизнес-инициативу и доказать конкурентоспособность своих проектов не только на отечественном, но и на международном рынке.

Форум проходит в национальном центре «Россия» под эгидой Агентства стратегических инициатив, фонда «Росконгресс» и ВЭБ.РФ.

В январе Путин покинул заседание АСИ, чтобы ответить на международный звонок. Позже выяснилось, что его собеседником был президент Гвинеи-Бисау.