Путин покинул заседание АСИ из-за звонка одного из мировых лидеров

Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости отлучиться с заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ) на пять минут. Об этом он заявил во время вступительного слова в начале встречи.

Российский лидер извинился и сообщил, что его участие во встрече прервется из-за международного телефонного разговора.

«Возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому <… > вынужден буду минут на пять отойти от экрана. <… > Переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», — сказал он и призвал участников заседания продолжать встречу в это время без него.

С кем именно планируется разговор, президент не уточнил. По данным ТАСС, ранее во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал о предстоящем важном разговоре Путина. На фоне сообщений о возможной беседе президента России с Дональдом Трампом он уточнил, что это не он.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттах Ас-Сиси. Стороны обсудили строительство АЭС «Эд-Дабаа» и вопрос развития проекта промышленной зоны России у Суэцкого канала. В беседе они также затронули обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Сирии и Ливане, и договоренность между Израилем и ХАМАС о временном перемирии в секторе Газа.