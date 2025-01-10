Путин обсудил с Совбезом безопасность на мероприятиях по случаю 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в рамках подготовки и проведения празднования 80-летия Победы. Этот вопрос глава государства поднял на совещании.
Путин и члены Совета безопасности во время встречи затронули тему необходимости введения дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан во время подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, а также в период проведения мероприятий. Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что участникам ВОВ, которые проживают на территории региона, выплатят по миллиону рублей в честь 80-летней годовщины Дня Победы. Заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов сообщил, что Красную площадь в Москве по-особенному украсят к параду 9 мая.
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