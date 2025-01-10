Путин обсудил с Совбезом безопасность на мероприятиях по случаю 80-летия Победы

Путин и члены Совета безопасности во время встречи затронули тему необходимости введения дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан во время подготовки к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, а также в период проведения мероприятий.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что участникам ВОВ, которые проживают на территории региона, выплатят по миллиону рублей в честь 80-летней годовщины Дня Победы.

Заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов сообщил, что Красную площадь в Москве по-особенному украсят к параду 9 мая.