Путин: крепкий рубль подходит для граждан, а для предприятий он создает проблемы

Крепкий курс российского рубля подходит для рядовых граждан, но экспортно-ориентированным предприятиям создает проблемы. Об этом в ходе посещения Сахалинской области заявил президент России Владимир Путин.

Губернатор Валерий Лимаренко доложил главе государства о выпавших доходах у предприятий в регионе из-за укрепления курса рубля.

«Для рядового гражданина — хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы», — отметил в ответ Путин.

После приостановки обращения валюты США на Московской бирже расчет стоимости идет через курс юаня. На показатель ориентируются в том числе при небиржевых сделках с долларами.

Бизнес-консультант Илья Русяев обращал внимание, цены на драгметаллы стали значительно ниже недавних максимумов. Золото торгуется в районе 4100 долларов за унцию, а серебро – ниже 60 долларов.