Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября

Расчетный курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября 2025 года, следует из данных торгов .

После приостановки обращения американской валюты на Московской бирже расчет ее стоимости делают через курс юаня. На этот показатель ориентируются при небиржевых сделках с долларами.

К 10:34 по московскому времени расчетный курс доллара вырос на 1,14 рубля относительно предыдущего закрытия — до 81,01, а к 12:41 — до 81,2.

Биржевые торги юанем идут на Мосбирже с 10:00 до 19:00, в эти часы можно рассчитывать стоимость доллара.

Ранее бизнес-консультант Илья Русяев заявил, что в начале недели цены на драгметаллы значительно ниже недавних максимумов. Золото сейчас торгуется в районе 4100 долларов за унцию, а серебро немного ниже отметки 60 долларов.