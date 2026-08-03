Бизнес-консультант Русяев сообщил, что на этой неделе золото может находиться в диапазоне 4000–4250 долларов за унцию

Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев заявил, что в начале недели цены на золото и серебро значительно ниже недавних максимумов. Однако драгоценные металлы сохраняют поддержку со стороны ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, геополитических рисков и высокого спроса со стороны инвесторов, написали «Известия» .

По словам эксперта, золото сейчас торгуется в районе 4100 долларов за унцию, а серебро немного ниже отметки 60 долларов. Ранее золото поднималось выше 5500 долларов за унцию, а серебро достигало 116 долларов.

Илья Русяев отметил, что главным фактором для рынка на этой неделе станет американская статистика по занятости. Слабые данные по рынку труда могут усилить ожидания снижения процентной ставки ФРС. Это обычно оказывает поддержку драгоценным металлам за счет ослабления доллара и снижения доходности облигаций. При сильных показателях по занятости ситуация может измениться, и цены на золото и серебро могут вновь оказаться под давлением.

Дополнительную поддержку металлам, по оценке Русяева, оказывают геополитические риски, такие как обострение ситуации вокруг Ирана и возможные перебои в мировой торговле. Это повышает интерес инвесторов к защитным активам.

Центральные банки продолжают увеличивать объемы золотых резервов. Для серебра важным фактором остается промышленный спрос, в том числе со стороны солнечной энергетики и электронной отрасли. Физический рынок серебра сталкивается с дефицитом уже пятый год подряд, что также может поддерживать цены.

По прогнозу эксперта, на этой неделе золото может находиться в диапазоне 4000–4250 долларов за унцию, а серебро — в пределах 55–60 долларов. При этом на фоне мягкой статистики по США вероятность дальнейшего роста котировок остается выше.