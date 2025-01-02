На побережье Анапы могло пострадать 50 видов краснокнижных животных

На загрязненной мазутом береговой линии от Темрюкского района до Анапы обитает около 50 видов краснокнижных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Из-за крушения судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» пострадал участок Черного моря между мысом Панагия и устьем реки Анапки. В экосистемах загрязненной зоны может обитать порядка 50 видов краснокнижных животных и еще 19 видов краснокнижных растений, рассказали в ведомстве.

Потерпевшие крушение танкеры перевозили больше девяти тысяч тонн мазута. В море попало около 40% топлива.

Сегодня в МЧС России сообщили о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Крыма на площади в 1,8 километра. Спасатели и волонтеры продолжат работы по расчистке территории. На место прибыли 150 человек и 48 единиц техники.