Путин может посетить новые регионы до конца года

Песков: Путин может посетить новые регионы, но пока такого визита в графике нет

Президент России Владимир Путин до конца года может посетить новые регионы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«В графике пока точно нет, но этого исключать нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.

Днем ранее Путин на совещании с членами Совета безопасности подтвердил, что Россия получила новый мирный план США по урегулированию на Украине. Глава государства допустил, что документ может лечь в основу мирного урегулирования, но предметно с РФ текст не обсуждается.

Путин отмечал, что Россия готова к переговорам и решению проблем мирным путем, но идет к выполнению целей спецоперации в ходе вооруженной борьбы. По его словам, предлагаемый план требует предметного обсуждения деталей.

Военкор Александр Коц предупреждал, что глава киевского режима Владимир Зеленский легко сможет сорвать переговоры.