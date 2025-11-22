Путин может посетить новые регионы до конца года
Песков: Путин может посетить новые регионы, но пока такого визита в графике нет
Президент России Владимир Путин до конца года может посетить новые регионы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«В графике пока точно нет, но этого исключать нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.
Днем ранее Путин на совещании с членами Совета безопасности подтвердил, что Россия получила новый мирный план США по урегулированию на Украине. Глава государства допустил, что документ может лечь в основу мирного урегулирования, но предметно с РФ текст не обсуждается.
Путин отмечал, что Россия готова к переговорам и решению проблем мирным путем, но идет к выполнению целей спецоперации в ходе вооруженной борьбы. По его словам, предлагаемый план требует предметного обсуждения деталей.
Военкор Александр Коц предупреждал, что глава киевского режима Владимир Зеленский легко сможет сорвать переговоры.