Путин констатировал снижение ипотечного кредитования в России

Ипотечное кредитование в России, еще недавно достигавшее рекордных значений, начало сжиматься. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Кроме того, далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до 10%», — добавил глава государства.

Он поручил навести порядок в этой сфере.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, оценивая ситуацию на рынке ипотеки, заявила, что пузыря там нет и в ближайшее время не ожидается благодаря своевременным мерам.

При этом эксперты рынка недвижимости отметили взлет цен на рынке аренды жилья, объяснив его резко выросшим спросом и попытками арендодателей отбить затраты.