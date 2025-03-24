Аналитики назвали причины роста цен на аренду квартир в России

Цена съема однокомнатных квартир в России за год выросла на 28,7%

Взлет цен на рынке аренды жилья связан с повышенным спросом на фоне высоких ставок по ипотеке, а также желанием владельцев недвижимости отбить вложения в обстановку и техническое оснащение квартир. Об этом сайту kp.ru рассказали эксперты рынка недвижимости.

Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова заявила, что средняя цена аренды однокомнатных квартир по России за год выросла на 28,7%.

В Москве и Подмосковье стоимость съема однушек за год увеличилась на 26,4%. Только за февраль арендодатели увеличили цену на 3%.

«Основная активность арендаторов жилья в Москве сейчас в сегменте студий до 48 — 55 тысяч рублей, однокомнатных квартир — до 60 — 65 тысяч рублей, двухкомнатных — до 75 — 85 тысяч рублей», — рассказала Павлинова.

По ее прогнозу, рост цен на съемные квартиры остановится до июля. После ожидается новый взлет на фоне повышения тарифов ЖКХ и роста спроса перед началом осеннего сезона.