Аналитики назвали причины роста цен на аренду квартир в России
Цена съема однокомнатных квартир в России за год выросла на 28,7%
Взлет цен на рынке аренды жилья связан с повышенным спросом на фоне высоких ставок по ипотеке, а также желанием владельцев недвижимости отбить вложения в обстановку и техническое оснащение квартир. Об этом сайту kp.ru рассказали эксперты рынка недвижимости.
Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова заявила, что средняя цена аренды однокомнатных квартир по России за год выросла на 28,7%.
В Москве и Подмосковье стоимость съема однушек за год увеличилась на 26,4%. Только за февраль арендодатели увеличили цену на 3%.
«Основная активность арендаторов жилья в Москве сейчас в сегменте студий до 48 — 55 тысяч рублей, однокомнатных квартир — до 60 — 65 тысяч рублей, двухкомнатных — до 75 — 85 тысяч рублей», — рассказала Павлинова.
По ее прогнозу, рост цен на съемные квартиры остановится до июля. После ожидается новый взлет на фоне повышения тарифов ЖКХ и роста спроса перед началом осеннего сезона.
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрий Морковкин объяснил, что рост цен связан с количеством желающих снять квартиру. Ставки и условия по ипотеке стали для многих неподъемными и аренда квартир в Москве вдвое ниже, чем ежемесячная сумма выплаты по кредиту.
При стоимости квартиры в 12 миллионов рублей по рыночной ставке в 28%, сроке ипотечного договора 30 лет и первоначальном взносе 3,6 миллиона рублей ежемесячный платеж составит 196 тысяч рублей.
Дмитрий Морковкин
доцент кафедры экономической теории Финансового университета
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков добавил, что свою долю рынка аренды сейчас заняли владельцы инвестиционных квартир, купившие жилье во время дешевой ипотеки специально под сдачу. Высокими ценами они отбивают свои затраты.
Жуков добавил, что вклад в рост цен сделали молодые квартиросъемщики, которые ищут для себя жилье с качественным ремонтом, мебелью и необходимой техникой. Готовые удовлетворить такой спрос владельцы жилья повысили ставки.
Ранее коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин заявил, что спрос на аренду жилья среди россиян снижаться не станет. Он пояснил, что съем квартир остается выгодней для тех, кто выбрал для себя удобный район и не имеет достаточно средств на ипотеку.