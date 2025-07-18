Путин изменил регламент проверки отказа от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины. Соответствующий указ разместили на официальном портале правовых актов .

Речь идет о российских гражданах, которые подали заявление об отказе от украинского гражданства, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом.

В документе говорится, что решение о проведении проверки теперь сможет принимать не только глава уполномоченного территориального органа, но и его заместитель.

Итоговое заключение нужно будет согласовывать с замначальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или главой регионального подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД.

Ранее стало известно, что жителей Донбасса, Крыма и Новороссии разрешили не лишать приобретенного гражданства в случае совершения преступлений.