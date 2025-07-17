Жителей Донбасса, Крыма и Новороссии разрешили не лишать приобретенного гражданства

Госдума не разрешила лишать приобретенного гражданства жителей ЛДНР и Новороссии

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 июля приняли поправку ко второму чтению закона о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России. Информацию об этом разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправка предусматривает, что жителей Крыма, Новороссии и Донбасса не лишат гражданства в случае совершения преступлений.

По текущему законодательству, за совершение ряда преступлений обвиняемых могут лишить приобретенного гражданства России, если они получили паспорт на основании международного договора РФ, федерального конституционного закона или приема в гражданство.

Поправка предусматривает, что гражданства больше не станут лишать тех, кто приобрел его на основании международных договоров и законов.

Нововведения коснутся жителей Донбасса, Крыма и Новороссии, ставших гражданами России в результате принятия соответствующих конституционных законов и вхождения регионов в состав страны.

Ранее депутаты предложили лишать приобретенного гражданства за насилие.