Кремль показал кадры из Гостиного Двора перед прямой линией с Путиным

Зал Гостиного Двора, где будет выступать президент Владимир Путин, все больше заполняется. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На опубликованных кадрах видно, как гости мероприятия занимают места.

«„Итоги года с Владимиром Путиным“ — полчаса до эфира. Зал заполняется», — отметили в администрации российского лидера.

В пресс-службе добавили, что в адрес программы поступило уже более 2,6 миллиона обращений.

Ранее стало известно, какие необычные вещи охрана изъяла у участников прямой линии. Среди них оказались квашеная капуста, энергетики, мандарины и шоколадные батончики. Охранники сложили конфискованные предметы в специальные контейнеры у металлоискателей, чтобы владельцы смогли их забрать после окончания мероприятия.

На прямую линию запретили проносить зарядные устройства, вейпы, флаги, фонари, лазерные указки.