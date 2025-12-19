Число обращений на прямую линию с Путиным превысило прошлогодние показатели

Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило показатели 2024 года. Об этом сообщило РИА «Нововсти» .

В прошлом году поступило около 2,5 миллиона вопросов. По состоянию на 11:00 по московскому времени число обращений превысило 2,593 миллиона, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Ежегодная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00. Вопросы россияне задавали с 4 декабря, сбор продлится вплоть до окончания эфира. Расшифровкой обращений занимается GigaChat.

Гости прямого эфира программы уже занимают свои места в зале Гостиного Двора. На прямую линию запретили проносить зарядные устройства, вейпы, флаги, фонари, лазерные указки.