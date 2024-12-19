Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям
Путин поручил руководству ДНР без бюрократии решать вопросы начисления пенсий
Руководству Донецкой Народной Республики необходимо решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий. Об этом в ходе прямой линии в Гостином дворе заявил президент России Владимир Путин.
«Необходимо подтверждать стаж. До недавнего времени сложно было сделать это. Но приняли закон, чтобы засчитывался весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы и десятилетия», — сказал он.
Глава государства попросил руководство ДНР обратить пристальное внимание на проблему.
«Прошу построить работу таким образом, чтобы подобного рода вопросы решались без лишней бюрократии», — добавил Путин.
Ранее президент на прямой линии назвал тревожным сигналом рост инфляции в России. Путин отметил, что в реальном выражении зарплаты в стране выросли на 9%, ситуация в целом стабильная. Безработица сохраняется на рекордно низком уровне, указал он.