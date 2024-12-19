Путин дал руководству ДНР поручение по пенсионным начислениям

Руководству Донецкой Народной Республики необходимо решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсий. Об этом в ходе прямой линии в Гостином дворе заявил президент России Владимир Путин.

«Необходимо подтверждать стаж. До недавнего времени сложно было сделать это. Но приняли закон, чтобы засчитывался весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы и десятилетия», — сказал он.

Глава государства попросил руководство ДНР обратить пристальное внимание на проблему.

«Прошу построить работу таким образом, чтобы подобного рода вопросы решались без лишней бюрократии», — добавил Путин.

Ранее президент на прямой линии назвал тревожным сигналом рост инфляции в России. Путин отметил, что в реальном выражении зарплаты в стране выросли на 9%, ситуация в целом стабильная. Безработица сохраняется на рекордно низком уровне, указал он.