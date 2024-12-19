Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом

Путин: инфляция в России составляет 9,3%, но зарплаты выросли сильнее

Инфляция в России является тревожным сигналом. Об этом на прямой линии заявил президент Владимир Путин.

«Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, зарплаты в реальном выражении выросли на 9% за минусом инфляции и располагаемые доходы населения тоже подросли.

Путин отметил, что в целом ситуация стабильная и надежная. Есть некоторые проблемы, разогрев экономики. Правительство ставит задачи приземлить эти темпы, указал президент.

На прямой линии Путин отметил, что уровень безработицы в России достиг рекордно низких показателей за всю историю страны. Повышенная занятость привела к росту объемов производства в промышленном секторе.