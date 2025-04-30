Путешественникам рассказали, как вести себя в аэропорту в майские праздники

«Аэрофлот»: в майские праздники в аэропорты стоит приезжать за 3 часа до вылета

Число путешественников резко увеличивается в период майских праздников, поэтому нагрузка в российских аэропортах увеличится. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Пассажиров попросили учитывать растущую нагрузку, особенно это касается московских аэропортов. Туристам, отправляющимся в путешествие с 30 апреля по 11 мая, посоветовали приезжать в воздушную гавань за три часа до вылета и заранее регистрироваться на рейсы. Услуга онлайн-регистрации открывается за 24 часа до полета.

Также в аэропорту Шереметьево, Пулково и Красноярска пассажиры без багажа могут не обращаться на стойку регистрации и пройти все необходимые формальности по электронному посадочному талону.

В Шереметьево туристы могут воспользоваться стойками самостоятельной регистрации с багажом. Благодаря им можно самим сдать чемоданы и получить посадочный талон.

Ранее россиян предупредили о подорожании билетов на самолеты и поезда в майские праздники. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, что наценка может достигать 300-400%.