400% наценки. Как россиянам избежать переплат за путешествия в майские праздники

Билеты на самолеты и поезда в России подорожали на 400% перед майскими праздниками. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Говорит Москва» .

«Те, кто покупал билеты на самолет, например, четыре-пять месяцев назад, сэкономили примерно 300-400%. Билеты за четыре месяца на майские праздники подорожали из Москвы примерно на 400% и в Калининград, и в Казань, и в Минеральные Воды, и в Сочи», — сказал он.

Мкртчян отметил, что если приняли решение о поездке только сейчас, то следует отправиться в путешествие на личном автомобиле. Это значительно сэкономит деньги.

Выгоднее всего посетить те города, где нет большого потока туристов: Рязань, Пенза, Липецк, Тамбов. По сравнению с другими направлениями, рост цен там не такой большой — примерно 20-25%.

Ранее в департаменте финансов Москвы рассказали, как не потратить все деньги на майских праздниках. Сначала нужно посчитать, какая сумма останется после обязательных ежемесячных трат, потом отложить на накопления и уже тогда определить, сколько средств понадобится для развлечений.