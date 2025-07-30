«Пусть сократят госдолг на эти деньги». В Крыму предложили США продать Аляску России

Властям США следует продать Аляску России по рыночной цене, чтобы на вырученные деньги сократить свой государственный долг. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги», — сказал он.

Константинов добавил, что открытие, исследование и освоение Аляски произошло благодаря нашим предкам.

Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил купить у России Командорские острова, чтобы США могли наблюдать за действиями Китая в Африке. Сделку он оценил в 15 миллиардов долларов.

После этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в ответ выкупить у США Аляску.