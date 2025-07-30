«Пусть сократят госдолг на эти деньги». В Крыму предложили США продать Аляску России
Константинов предложил США продать России Аляску
Властям США следует продать Аляску России по рыночной цене, чтобы на вырученные деньги сократить свой государственный долг. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги», — сказал он.
Константинов добавил, что открытие, исследование и освоение Аляски произошло благодаря нашим предкам.
Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил купить у России Командорские острова, чтобы США могли наблюдать за действиями Китая в Африке. Сделку он оценил в 15 миллиардов долларов.
После этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в ответ выкупить у США Аляску.