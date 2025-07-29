«Прикупить Аляску». В Госдуме ответили США на идею завладеть Командорскими островами

Миронов предложил купить Аляску у США в ответ на слова о Командорских островах

Россия могла бы рассмотреть возможность покупки Аляски, после того что США задумались о приобретении у нее Командорских островов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в Telegram-канале.

«Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и все. Я думаю, что перебьются. Жизнь все расставит по своим местам», — подчеркнул депутат.

Миронов добавил, что американские власти не волнуют переживания людей, которые проживают на этих территориях. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп, как бизнесмен, привык покупать и продавать.

Политик подчеркнул, что российские территории останутся таковыми, а «американцы перебьются».

Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил купить у России Командорские острова, чтобы США могли наблюдать за действиями Китая в Африке. Стоимость сделки он оценил в 15 миллиардов долларов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила погасить этими деньгами хотя бы часть госдолга США.