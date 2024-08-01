«Пусть останутся там»: Песков ответил врагам России

Песков: пусть уехавшие из России враги остаются там, а не враги возвращаются

Фото: РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал уехавшим врагам России оставаться там, где они сейчас, а всем остальным — возвращаться. Такой совет он дал в эфире радио «Комсомольская правда».

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, кого из уехавших не хватает России.

«Считаю, что враги пусть останутся там. Кто не враги — пусть возвращаются. Это моя точка зрения», — сказал он.

Ранее Песков рассказал о внучке Алисе, которая уже ходит в школу. Пресс-секретарь главы государства признался, что ему интересно общаться с девочкой, но на это не всегда хватает времени.

Также Песков отмечал, что лично у него на телефоне видеосервис YouTube работает в обычном режиме, видеоролики грузятся с обычной скоростью. При этом он не стал советовать использовать VPN.

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