Пугачеву обвинили в подготовке убийства

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал заявление в Следственный комитет и ФСБ на певицу Аллу Пугачеву. Общественник сообщил в Telegram-канале, что звезда могла готовить на него покушение.
«Мы официально подаем заявление в Следственный комитет и ФСБ России конкретно на Аллу Пугачеву. Возможно, она является заказчиком моего убийства», — написал он.
Бородин добавил, что силовикам также необходимо провести еще одну проверку на связь Пугачевой с западными спецслужбами.
Председатель ФПБК ранее пытался лишить Пугачеву всех государственных наград и признать иностранным агентом в России.