Пугачеву обвинили в подготовке убийства

Глава ФПБК Бородин подал заявление в СК на Пугачеву по подозрению в покушении

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал заявление в Следственный комитет и ФСБ на певицу Аллу Пугачеву. Общественник сообщил в Telegram-канале , что звезда могла готовить на него покушение.

«Мы официально подаем заявление в Следственный комитет и ФСБ России конкретно на Аллу Пугачеву. Возможно, она является заказчиком моего убийства», — написал он.

Бородин добавил, что силовикам также необходимо провести еще одну проверку на связь Пугачевой с западными спецслужбами.

Председатель ФПБК ранее пытался лишить Пугачеву всех государственных наград и признать иностранным агентом в России.

Ранее певица «кинула» двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха стать участницей скандала. До этого Пугачева попыталась вывезти антиквариат из России на сумму 20 миллионов долларов.