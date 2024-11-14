Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами из-за страха вляпаться в скандал

Алла Пугачева отказалась от сотрудничества с двумя крупными заказчиками, которые планировали провести корпоративы. Первая причина — опасение, что видео с мероприятий сольют в Сеть, а это вызовет новый скандал, сообщил Telegram-канал Mash . Второй причиной, по его данным, стало отсутствие музыкантов, которые отказались играть с ней из-за ее неоднозначного имиджа.

Самоотмена Примадонны связана с ее стремлением избежать новостей с информацией о том, что обеднела и снова заплясала. К тому же ее «дружный и надежный коллектив» распался, а с другими певица работать не хочет.

При этом, по данным Mash, крупные предложения на корпоративы в России поступают до сих пор.

«Нам стало известно об условиях как минимум двух несостоявшихся выступлений. Ценник: рекордно низкие 200 тысяч евро, перелет бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. И в обоих случаях руки пожали», — отметили авторы публикации.

В первом случае заднюю дала сама исполнительница, а во втором — клиент отказался от сотрудничества из опасений за свою репутацию. В результате Пугачева была вынуждена отказаться от проведения новогодних мероприятий в России как по стандартной цене, так и увеличенной кратно.

Ранее Пугачева попыталась вывезти антиквариат из России на 20 миллионов долларов. В его числе — картины современников Да Винчи и Рембрандта, скульптуры XVI–XIX веков, ваза для фруктов XIX века, французская люстра XIX века.