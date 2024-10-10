Пугачева попыталась вывезти антиквариат из России

Певица Алла Пугачева попыталась вывезти из России антикварное имущество на сумму порядка 20 миллионов долларов. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot .

Во время визита в Россию в 2023 году представители Пугачевой составили опись ее антикварного имущества, среди которого картины современников Да Винчи и Рембрандта, скульптуры XVI–XIX веков, ваза для фруктов XIX века, французская люстра XIX века.

Груз оформили на мужа примадонны Максима Галкина*, однако его задержали в аэропорту Шереметьево в связи с неполным пакетом документов, из-за чего в отправке таможня отказала.

Коллекционеры оценили имущество Пугачевой примерно в 20 миллионов долларов, отметив очень редкие работы. В частности, картины «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Доменико Пулиго и «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена.

Ранее Пугачева высмеяла слухи о возможном возвращении в Россию.

*признан иноагентом в России