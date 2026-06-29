Психотерапевт Назаралиева указала на падение услуг психологов из-за использования ИИ

Сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» , что люди стали чаще обращаться за советами к нейросетям, из-за чего спрос на услуги психологов может снизиться.

Специалист выразила мнение, что из-за искусственного интеллекта ситуация в этой сфере может измениться кардинально. Она отметила, что сейчас наблюдается тренд на обращение к ИИ вместо профессиональных консультаций.

Назаралиева подчеркнула, что если информация, которую мы получаем, некачественная, то и результат будет соответствующим. Она также заметила, что многие психологи вешают ярлыки, что является примером профанации.