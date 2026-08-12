Психолог рассказал об опасности чрезмерной опеки над пожилыми родителями

Взрослым людям не нужно навязывать свою помощь пожилым родителям, если они об этом не просили. Пенсионеры стараются оставаться самостоятельными как можно дольше и отнимать у них эту возможность не стоит. Об этом 360.ru рассказала детско-семейный консультант и психолог Екатерина Безумнова.

Она подчеркнула, что многие люди чувствуют себя обязанными перед родителями и считают, что без их помощи они не обойдутся. Но это далеко не так.

«Не нужно инвалидизировать родителей раньше времени. Чем раньше мы начинаем эту опеку включать, тем быстрее они становятся несамостоятельными», — пояснила Безумнова.

Психолог добавила, что если родные достигли почтенного возраста, но при этом самостоятельно решают свои бытовые вопросы, то лучшей помощью от детей станет поддержка их интересов и частое общение.

О том, почему взрослые дети чувствуют свою обязанность поддерживать родителей в ущерб собственной жизни и как с этим справиться — в материале 360.ru.