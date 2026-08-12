12 августа 2026 01:23 «Мы тебя вырастили». Когда забота о пожилых родителях становится обузой Безумнова: чувство вины может привести к преждевременной опеке над родителями Фото: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сначала родители содержат детей, а спустя десятилетия они нередко меняются местами. Фразу «Мы тебя вырастили» слышат многие взрослые, когда пожилым родственникам требуются деньги, уход или другая помощь. Должны ли выросшие дети забыть о собственной жизни, чтобы расплатиться за детство, и где проходит граница между благодарностью, моральным долгом и откровенной манипуляцией чувствами, разобрался 360.ru.

Должны ли дети содержать родителей

Помощь пожилым родителям — это прямая обязанность россиян, закрепленная статьей 87 Семейного кодекса. Она предусматривает, что взрослые дети обязаны материально помогать нетрудоспособным родителям, если те нуждаются в поддержке. Если сын или дочь отказываются от помощи, родители вправе обратиться в суд и потребовать алименты. Но для этого им придется доказать свою нуждаемость — показать, что собственных доходов и пенсии недостаточно для оплаты продуктов, лекарств, жилья и других необходимых расходов. Адвокат Ирина Полянская в комментарии 360.ru рассказала, что в ее практике назначенные судом алименты на родителей не превышали пяти тысяч рублей в месяц. При определении суммы суд учитывает финансовое положение взрослого ребенка: его доход, кредиты, наличие собственных детей и другие обязательства.

Фото: РИА «Новости»

При этом содержать родителей дети обязаны не всегда. Если мать или отец лишились родительских прав, требовать алименты от выросшего ребенка они не могут. Освободить от выплат суд также может тех, чьи родители в прошлом уклонялись от своих обязанностей по воспитанию.

Во сколько обойдется содержание пожилых родителей

Забота о пожилых родителях — это существенная статья расходов взрослых детей. Даже если отец или мать живут самостоятельно и им необходимо оплатить покупку лекарств, продуктов, коммунальные платежи или проезд к врачу, то сумма ежемесячных расходов составит от 17 до 47 тысяч рублей. Если пожилому человеку требуется ежедневный уход, затраты возрастают до 25–65 тысяч рублей в месяц. В эту сумму не входит стоимость работы родственника, если он самостоятельно готовит еду, помогает с гигиеной, уборкой и приемом лекарств.

Фактически семья расплачивается за уход не только деньгами, но и временем одного из ее членов. Еще дороже обходится профессиональная помощь.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/DAVID HERRAEZ C/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Содержание пожилого человека с сиделкой с проживанием в Москве может потребовать 55–90 тысяч рублей ежемесячно с учетом лекарств, питания и средств ухода. Альтернативой может стать частный пансионат. Базовые варианты в регионах оцениваются в 18–35 тысяч рублей в месяц, хороший пансионат в Подмосковье — 45–80 тысяч, а стоимость учреждений с индивидуальным уходом и реабилитацией может превышать 100–150 тысяч рублей в месяц.

Откуда берется чувство долга перед родителями

Помощь взрослых детей пожилым родителям — многовековая традиция. Об этом 360.ru рассказала детско-семейный консультант и психолог Екатерина Безумнова. Она пояснила, что представления о такой обязанности закрепляются еще в детстве, когда ребенок слышит от родителей, что они многое вложили в его воспитание и в будущем наступит его очередь заботиться о них. «„Я тебя вырастил. А как же ты потом со мной?“, „Кто стакан воды подаст?“ — все эти фразы взращивают в человеке ответственность: я должен», — пояснила Безумнова. Чувство долга возникает даже в том случае, когда родители никакой помощи не просят, а, напротив, хотят как можно дольше оставаться самостоятельными. При этом уже взрослый ребенок все равно может считать, что обязан окружить родителей заботой, чтобы вернуть полученное в детстве. В результате помощь способна перерасти в преждевременную опеку.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Эксперт пояснила, что пожилой возраст сам по себе не делает человека беспомощным. Пока родители способны самостоятельно принимать решения и ухаживать за собой, отнимать у них эту возможность не стоит. «Не нужно инвалидизировать родителей раньше времени. Чем раньше мы начинаем эту опеку включать, тем быстрее они становятся несамостоятельными», — заявила Безумнова. Помощь пожилому человеку может заключаться не в решении за него бытовых вопросов, а в поддержании его интересов и активного образа жизни. Взрослым детям не стоит убеждать родителей, что им уже поздно чему-то учиться. «Сегодня мне попался ролик женщины, которая в 74 года начала вести свой блог. И она сказала, что хочет прожить яркую жизнь. Мы, как выросшие дети, можем поддержать родителей в этом начинании», — пояснила собеседница 360.ru. Психолог подчеркнула, что возраст родителей не должен становиться поводом относиться к ним как к маленьким детям.

«Ты должен в первую очередь быть сам счастливым. Относиться к родителям не как к малым детям. Они взрослые люди. Они прожили твои этапы, твои кризисы и с этим справились», — отметила Безумнова.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

При этом речь не идет о полном отказе от заботы. Помогать родителям можно деньгами, делать им подарки, вместе ходить в театр или просто чаще проводить время рядом. Причем именно общение со взрослыми детьми может оказаться для пожилого человека ценнее материальной поддержки. «Мы можем свой долг отдавать тем, что мы благодарны, можем делать им какие-то подарки. Для них самое ценное — это время с нами», — отметила она. Финансовая помощь также может быть необходима, особенно если собственных доходов родителей недостаточно. Однако это не означает, что взрослому ребенку нужно полностью брать на себя ответственность за их жизнь. Пока пожилой человек способен самостоятельно принимать решения и заботиться о себе, помощь детей должна поддерживать эту самостоятельность, а не заменять ее.

Когда помощь превращается в манипуляцию

Отличить реальную потребность родителей в помощи от давления на чувство вины бывает непросто. Психолог отметила, что взрослым детям необходимо сначала оценить, насколько мать или отец способны справиться самостоятельно. В некоторых ситуациях необходимость вмешательства очевидна: при тяжелой болезни или других обстоятельствах, с которыми пожилой человек в одиночку не справится. Но это желание помочь не должно превратиться в стремление решать за родителей все возникающие проблемы. «У нас должна быть какая-то опора друг на друга. Не нужно бежать и решать за них все вопросы. Они справляются», — подчеркнула Безумнова. Взрослому ребенку стоит разобраться и в собственных мотивах. Чувство вины перед родителями знакомо многим, когда они считают, что чего-то недодали матери или отцу, которые много вложили в их воспитание. Но за этим стремлением могут скрываться не только благодарность или чувство долга. Иногда забота становится способом контролировать родителей и дает взрослому ребенку ощущение, что теперь он вправе решать, как им следует поступать. «К вопросу о том, что вами движет, когда вы родителям помогаете. Есть такое — из добрых побуждений. Но нужно посмотреть вглубь, что там за доброе побуждение», — отметила Безумнова.

По ее словам, взрослый ребенок может быть уверен, что лучше родителей знает, как им жить, давать советы, контролировать их выполнение и читать нравоучения, если мать или отец поступают иначе. Помощь постепенно становится инструментом давления со стороны взрослого ребенка.

Похожая ситуация возможна и в обратную сторону. Родители могут просить сына или дочь решить проблему, а затем игнорировать его советы и продолжать поступать по-своему.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Помощь сама по себе не дает ни одной из сторон права управлять другой. Взрослым детям важно сохранять собственные границы и одновременно признавать право пожилых родителей самостоятельно принимать решения, в том числе те, с которыми они не согласны. Безумнова подчеркнула, что универсальной модели отношений с пожилыми родителями не существует. Многое зависит от того, какими они были на протяжении жизни и какие отношения сложились в семье. «Нужно учитывать очень много факторов, чтобы принять какое-то решение. Я сейчас это делаю почему? Я какую свою потребность закрываю? И я делаю хорошо кому — себе или родителю?» — предложила задуматься психолог. По ее словам, иногда пожилому человеку действительно нужна не финансовая помощь, а поддержка, возможность выговориться или просто время, проведенное вместе.

Пансионат или сиделка: предательство или забота

Отправить пожилого родителя в пансионат или доверить уход сиделке — одно из решений, которое может вызвать у взрослых детей сильное чувство вины. Однозначного ответа, правильно это или нет, не существует, отметила Безумнова. В первую очередь человеку стоит разобраться в собственных мотивах. Одно дело — пытаться избавиться от необходимости заниматься пожилым родственником, другое — организовать для него профессиональный уход, который взрослый ребенок сам обеспечить не может. «Здесь нужно понимать: я сдаю, чтобы избавиться, или я обеспечиваю родителю возможность продолжать свою жизнь, получать достойную помощь, а сам буду навещать», — пояснила Безумнова.

Она добавила, что при этом качество пансионатов может сильно отличаться и переезд не всегда гарантирует пожилым родителям хорошие условия жизни.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look / www.globallookpress.com