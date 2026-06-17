Психолог объяснил, сколько денег муж должен давать жене

Мужу стоит выделять жене 15–20% своего заработка для благополучия семьи. Такое мнение высказала психолог Александра Миллер в беседе с изданием «Абзац» .

Особенно важны личные деньги для женщин, которые занимаются воспитанием детей и временно не имеют собственного дохода.

«Лучше 15–20%, чтобы женщина не терпела многие вещи. Многие мужчины считают, что если они покупают продукты домой, одежду и косметику, то жене деньги не нужны. Но это не так», — сказала Миллер.

Психолог отметила, что наличие личных средств помогает женщине не оказываться в зависимом положении и снижает уязвимость в случае развода или изменения отношения партнера. Миллер подчеркнула, что о финансовой независимости важно думать еще до появления детей.

Кроме того, эксперты предупредили, что денежная подушка безопасности может оказаться недостаточной в кризисной ситуации, если не учитывать дополнительные риски и не выстраивать комплексную систему управления личными финансами.