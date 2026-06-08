Россиянам порекомендовали регулярно пересматривать не только объем накоплений, но и сценарии их использования

Финансовая подушка безопасности может оказаться недостаточной в кризисной ситуации, если не учитывать дополнительные риски и не выстраивать комплексную систему управления личными финансами. Об этом «Известиям» рассказала заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

По ее словам, финансовая подушка помогает пережить временные трудности, но не всегда становится долгосрочной опорой. Многие россияне при планировании бюджета ориентируются преимущественно на регулярные расходы, такие как ипотека, аренда жилья, коммунальные платежи и повседневные траты. При этом менее предсказуемые, но существенные статьи расходов, такие как медицинские услуги, ремонт жилья, помощь близким или изменение экономических условий, часто остаются без внимания.

Белова подчеркнула, что финансовая устойчивость формируется не только за счет размера накоплений, но и благодаря диверсификации инструментов защиты. Часть рисков могут покрывать страховые программы или другие финансовые решения, позволяющие снизить нагрузку на семейный бюджет в сложных обстоятельствах.

Эксперт рекомендует регулярно пересматривать не только объем накоплений, но и сценарии их использования. Важно понимать, на какой срок реально хватит сбережений, какие дополнительные расходы могут возникнуть и какие механизмы помогут сохранить финансовую устойчивость при изменении жизненных обстоятельств.