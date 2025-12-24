Психолог Крапивная назвала нежелательными «подарки для галочки», которые преподносятся формально

Психолог Марина Крапивная поделилась с KP.RU советами о том, как лучше дарить подарки на Новый год. Она считает, что и сюрприз, и заранее согласованный подарок имеют право на существование, но важно учитывать предпочтения человека и собственные ощущения от процесса выбора.

Эксперт отметила: «Сюрприз хорош, если вы уверены в предпочтениях человека и подготовка подарка-сюрприза для вас — тихий внутренний праздник. Зато согласование — это суперпрактично. Поможет избежать драмы уровня „ой, это очень мило, но я таким не пользуюсь“».

Крапивная также предупредила о «подарках для галочки», которые преподносятся формально, без настоящей заботы. Такие подарки могут обесценить и дарителя, и отношения.

В обычной жизни, например в офисе, небольшие нейтральные подарки, такие как коробка конфет, считаются частью этикета. Однако в семье и среди близких людей лучше выбирать подарки с душой, чтобы они радовали и укрепляли связь между людьми.