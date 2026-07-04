Псевдоналоговая нацелилась на удаленщиков. Новая схема обмана

Мошенники под видом Федеральной налоговой службы и Соцфонда начали звонить россиянам, работающим удаленно, и предлагать якобы существующую компенсацию за интернет. Таким способом они выманивают личные данные. Об этом пресс-служба проекта Народного фронта «Мышеловка» сообщила РИА «Новости» .

Потенциальных жертв аферисты находят в соцсетях. Затем они звонят или присылают сообщение, представляясь сотрудниками ФНС либо Соцфонда. За использование домашнего интернета, компьютера или аренду оборудования предлагается крупная компенсация.

На самом деле, это обман. Мошенники просят пройти идентификацию на «Госуслугах» или назвать реквизиты банковской карты. Так удаленщики теряют доступ к аккаунту и деньгам.

«Никому и никогда не сообщайте коды подтверждения из смс — это прямые ключи к потере контроля над вашими аккаунтами и счетами», — сообщили представители «Мышеловки».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что кредитные организации предотвращают 99% атак кибермошенников. Она объяснила, как вести себя при подозрительном звонке.