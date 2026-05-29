В МВД предупредили об использовании аферистами фальшивых сайтов госорганов

Мошеннические кол-центры по-прежнему применяют фальшивые сайты, визуально имитирующие официальные государственные порталы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В МВД добавили, что через такие ресурсы аферисты убеждают потенциальную жертву в том, что она говорит с представителем госоргана. Злоумышленник называет «личный номер сотрудника», после чего на экране появляются выдуманные должность, подразделение и контактные данные.

Ранее стало известно, что аферисты начали пугать россиян кражей биометрических данных. Они заговаривают человека во время телефонного разговора, а после перезванивают от имени вымышленного центра цифровой безопасности и говорят о якобы попытке взлома аккаунта на портале «Госуслуги».