Прожившего 40 лет в Афганистане советского солдата потребовали наказать за дезертирство

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Генпрокуратуру с требованием проверить вернувшегося в Россию Сергея Красноперова, дезертировавшего из Советской армии в Афганистане в 1984 году. Копия обращения появилась в распоряжении 360.ru.

По данным движения, советский солдат принимал участие в боевых действиях против бывших сослуживцев. В сети появились признания Красноперова, в которых он открыто заявил о своем дезертирстве и переходе к афганским боевикам.

В интервью для газеты Times он заявил, что нашел в горах группу боевиков, которые приняли его в свои ряды. Также Сергей Красноперов рассказал про обстрелы советских вертолетов.

«Его дезертирство и возможное участие в боевых действиях против советских солдат являются предательством Родины и требуют соответствующей правовой оценки», — заявили активисты.

Они призвали генпрокурора Игоря Краснова провести тщательную проверку обстоятельств дезертирства Сергея Красноперова, а также рассмотреть вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за совершенные деяния.

Мечтает о российском гражданстве

В беседе с RT Красноперов заверил, что за шесть месяцев пребывания в рядах боевиков он не принимал участия в боевых действиях.

По его словам, за это время советские войска вышли из шести областей Афганистана, в одной из которых находился солдат.

По словам бывшего пленника, боевики его не били. Однако отпустить военного они не могли, ведь он многое увидел и услышал.

Спустя год Красноперова женили на местной девушке, которая родила ему шестерых детей. Спустя 40 лет мужчина решил вернуться на родину, чтобы получить российское гражданство.

В Афганистане его заставили взять местный паспорт. Теперь Красноперов мечтает вернуться обратно гражданином России. После приезда на родину бывший советский военный навестил мать, которая живет в Курганской области. Она не видела сына 40 лет.