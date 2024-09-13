Провинциальным журналистам отказали в будущем

Работников СМИ, выполняющих механическую работу, в ближайшее время на рынке труда полностью заменит искусственный интеллект. Об этом заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев на своем канале во «ВКонтакте».

Блогер указал на снижение спроса на редакторов и копирайтеров и отметил, что в скором времени их работу будут выполнять нейросети.

«На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу, — типа провинциальных журналистов, — спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — сказал он.

При этом дизайнер добавил, что услуги людей, умеющих писать сценарии и вдумчивые тексты, сейчас стоят дорого.

Ранее Лебедев раскритиковал всех журналистов стране и назвал представителей этой сферы абсолютно никчемными людьми.